Таранившего Капитолий американца заподозрили в галлюцинациях и паранойе

У 25-летнего Ноя Грина, который в пятницу, 2 апреля, протаранил полицейских у здания Капитолия, были галлюцинации, паранойя и суицидальные мысли. Об этом пишет Ассошиэйтед пресс со ссылкой на свой источник.

Следователи пытаются найти мотивы преступления, которое совершил Грин. В этой связи большое внимание уделяется его психологическому здоровью. Правоохранители побеседовали с семьёй 25-летнего юноши. Его родственники сообщили, что у Ноя появлялись бредовые мысли.

Так, он был уверен, что за ним следило федеральное правительство. Оно якобы пыталось контролировать его разум. Молодой человек потерял работу, у него были проблемы со здоровьем.

Напомним, что 2 апреля около 20:00 (мск) правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной всему неизвестный, протаранивший контрольно-пропускной пункт. Он сначала сбил стражей порядка, а потом пошёл с ножом добивать их. Один полицейский смог выстрелить. Напавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

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