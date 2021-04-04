В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт. Видео © LiFE

В Красноярске в аэропорту Емельяново вынужденную посадку совершил самолёт "Боинг 787-900", летевший из Токио во Франкфурт. По данным Лайфа, во время полёта у воздушного судна отказал левый двигатель.

Маршрут самолёта. Данные @ flightradar

На борту самолёта авиакомпании ANA находилось 69 пассажиров и девять членов экипажа. Посадка прошла штатно, никто не пострадал. На земле к моменту приземления на случай чрезвычайной ситуации была подготовлена спецтехника, однако она не понадобилась.

А в столичном Внуково в марте аварийно сел бизнес-джет без левой стойки шасси. На борту, который следовал из Литвы, находилось лишь два члена экипажа.

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