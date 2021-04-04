"В своём глазу бревна не видишь": Бузова жёстко ответила на выпады бывшего мужа

Телеведущая, певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов, несмотря на давнее расставание, по-прежнему продолжают выяснять отношения. Блогерша решила отреагировать на выпады экс-супруга. Прежде Бузова признавалась, что не жалеет о своём прошлом, отмечая, что брак с Тарасовым был важным этапом её жизни. Она была окружена любовью и отвечала супругу взаимностью. Однако семейная идиллия была скоротечна.

При этом сам Тарасов рассказывал, что ему было непросто с бывшей возлюбленной. В частности, для него была невыносима публичность их отношений. Однако Бузова сочла высказывания футболиста нелепыми на фоне его нынешнего брака с моделью Анастасией Костенко. Они воспитывают двух дочерей и часто публикуют совместные снимки в соцсетях, выставляя личную жизнь на общественное обозрение.

"В своём глазу бревна не видишь… У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чём сами грешны", — ответила Бузова на выпад Тарасова в интервью на ютуб-канале Армана Давлетярова.

Также певица подчеркнула, что первые шаги в своей музыкальной карьере она начала делать, ещё будучи в браке с Тарасовым. Но экс-супруг не поддерживал её стремлений.

"Мало кто знает, что карьера моя началась не после развода. Я песню записала, ещё находясь в браке. Я счастлива была тогда, и трек был про любовь. Хотя муж мне говорил: "Зачем тебе это надо? Это бред", — призналась телеведущая.

Бузова и Тарасов вступили в брак в 2012 году. Их семейные отношения продлились пять лет. После расставания девушка сосредоточилась на музыкальной карьере и стала влиятельной фигурой в российском шоу-бизнесе.

Ранее Дмитрий Тарасов сделал неожиданное признание, заявив, что ему нравится сидеть на шее у своей жены Анастасии Костенко.

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