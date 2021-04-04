"На этой тачке не погоняешь": Американцы впервые увидели "Ниву" и были шокированы
Неоднозначные эмоции, например, вызвало запасное колесо под капотом рядом с двигателем.
Фото © YouTube / Pavel Suslov
Американские видеоблогеры провели тест-драйв российского компактного внедорожника LADA 4х4 "Нива". Полноприводный советский, а затем и российский автомобиль их сильно удивил. Например, шокировал селектор переключения передач. Оказалось, он сильно болтается, трудно понять, где какие скорости.
Фото © YouTube / Pavel Suslov
"Она разболтана сильно. Вау! Окей. Я смогу переключиться? О да, могу. Разболтана довольно сильно. Но я думаю, что всё нормально", — комментировал свои попытки один из участников заезда, показанного на ютуб-канале Pavel Suslov.
Они также обратили внимание и на значительный люфт рулевого колеса. Даже стоя на месте, его можно крутить, но при этом колёса не двигаются.
"Вау, руль болтается сильно. Смотри, мы припаркованы — и руль так крутится", — удивился автолюбитель.
При этом американцев очень порадовал внешний вид автомобиля. Они обратили внимание, что компактный внедорожник похож на раллийную машину.
"Если занизить её немного, то она будет раллийной тачкой!" — оценил американец.
А вот объём салона огорчил. По мнению американских автолюбителей, чтобы поместиться сзади, нужно быть худощавым человеком маленького роста.
"Я замеряю расстояние между передним и задним рядом — и оно длиной с мою руку. Ты должен быть коротышкой, чтобы сидеть здесь, но зато сюда можно закинуть продукты из магазина", — говорит иностранец.
"Здесь очень мягкие тормоза, разболтанный руль. Я чувствую каждую мелочь: вибрацию через ноги, через сцепление. Даже кажется, что я чувствую подшипники. Но это же полноприводная машина. Это круто... Да, на этой тачке не погоняешь. Я соревновался с велосипедами", — отметил участник тест-драйва.
Ранее Лайф писал о том, почему "Нива", несмотря на её явные недостатки на фоне современных машин, до сих пор востребована в Европе.
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