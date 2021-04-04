"На этой тачке не погоняешь": Американцы впервые увидели "Ниву" и были шокированы

Американские видеоблогеры провели тест-драйв российского компактного внедорожника LADA 4х4 "Нива". Полноприводный советский, а затем и российский автомобиль их сильно удивил. Например, шокировал селектор переключения передач. Оказалось, он сильно болтается, трудно понять, где какие скорости.

Фото © YouTube / Pavel Suslov

"Она разболтана сильно. Вау! Окей. Я смогу переключиться? О да, могу. Разболтана довольно сильно. Но я думаю, что всё нормально", — комментировал свои попытки один из участников заезда, показанного на ютуб-канале Pavel Suslov.

Они также обратили внимание и на значительный люфт рулевого колеса. Даже стоя на месте, его можно крутить, но при этом колёса не двигаются.

"Вау, руль болтается сильно. Смотри, мы припаркованы — и руль так крутится", — удивился автолюбитель.

При этом американцев очень порадовал внешний вид автомобиля. Они обратили внимание, что компактный внедорожник похож на раллийную машину.

"Если занизить её немного, то она будет раллийной тачкой!" — оценил американец.

Фото © YouTube / Pavel Suslov

А вот объём салона огорчил. По мнению американских автолюбителей, чтобы поместиться сзади, нужно быть худощавым человеком маленького роста.

"Я замеряю расстояние между передним и задним рядом — и оно длиной с мою руку. Ты должен быть коротышкой, чтобы сидеть здесь, но зато сюда можно закинуть продукты из магазина", — говорит иностранец.

Фото © YouTube / Pavel Suslov

"Здесь очень мягкие тормоза, разболтанный руль. Я чувствую каждую мелочь: вибрацию через ноги, через сцепление. Даже кажется, что я чувствую подшипники. Но это же полноприводная машина. Это круто... Да, на этой тачке не погоняешь. Я соревновался с велосипедами", — отметил участник тест-драйва.

Ранее Лайф писал о том, почему "Нива", несмотря на её явные недостатки на фоне современных машин, до сих пор востребована в Европе.

Авторы