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Регион
Опубликовано 4 апреля 2021, 05:42

"Попытка госпереворота" в Иордании обеспокоила США и ряд арабских стран

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Они выразили поддержку нынешнему королю — Абдалле II.

Аресты в Иордании бывших приближённых к королю Абдалле II политиков, связанных со сторонниками либеральных реформ, вызвали беспокойство у США и других арабских стран. В Саудовской Аравии и Штатах поспешили заявить о поддержке иорданского монарха.

Как отмечает ТАСС, канцелярия королевского двора Саудовской Аравии одобрила действия Абдаллы II, которые "пресекли посягательства на безопасность и стабильность страны", в американском Госдепе назвали иорданского короля "ключевым партнёром". О солидарности с главой Иордании также объявили Египет, страны – члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств.

Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью
Бывшая и.о. президента Боливии Аньес пыталась спрятаться во время задержания под кроватью

Как сообщалось ранее, около 20 человек были арестованы в Иордании по подозрению в причастности к попытке государственного переворота. В частности, были задержаны член королевской семьи Шариф Хасан ибн Заид и бывший советник короля Абдаллы II — экс-министр финансов Бассем Авадалла. Предположительно, в заговоре, целью которого якобы было свержение короля, замешаны также высокопоставленные офицеры и вожди ряда племён. Под домашний арест помещён бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн.

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Иван Косицын
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