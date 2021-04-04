"Попытка госпереворота" в Иордании обеспокоила США и ряд арабских стран

Они выразили поддержку нынешнему королю — Абдалле II.

Аресты в Иордании бывших приближённых к королю Абдалле II политиков, связанных со сторонниками либеральных реформ, вызвали беспокойство у США и других арабских стран. В Саудовской Аравии и Штатах поспешили заявить о поддержке иорданского монарха.

Как отмечает ТАСС, канцелярия королевского двора Саудовской Аравии одобрила действия Абдаллы II, которые "пресекли посягательства на безопасность и стабильность страны", в американском Госдепе назвали иорданского короля "ключевым партнёром". О солидарности с главой Иордании также объявили Египет, страны – члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств.