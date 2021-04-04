"Попытка госпереворота" в Иордании обеспокоила США и ряд арабских стран

Аресты в Иордании бывших приближённых к королю Абдалле II политиков, связанных со сторонниками либеральных реформ, вызвали беспокойство у США и других арабских стран. В Саудовской Аравии и Штатах поспешили заявить о поддержке иорданского монарха.

Как отмечает ТАСС, канцелярия королевского двора Саудовской Аравии одобрила действия Абдаллы II, которые "пресекли посягательства на безопасность и стабильность страны", в американском Госдепе назвали иорданского короля "ключевым партнёром". О солидарности с главой Иордании также объявили Египет, страны – члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств.

Как сообщалось ранее, около 20 человек были арестованы в Иордании по подозрению в причастности к попытке государственного переворота. В частности, были задержаны член королевской семьи Шариф Хасан ибн Заид и бывший советник короля Абдаллы II — экс-министр финансов Бассем Авадалла. Предположительно, в заговоре, целью которого якобы было свержение короля, замешаны также высокопоставленные офицеры и вожди ряда племён. Под домашний арест помещён бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн.

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