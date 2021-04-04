В США испортили 15 млн доз вакцин, случайно подмешав AstraZeneca в другую
Теперь решено не производить сразу два препарата в одном месте.
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Власти США прекратили производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Это связано с ошибкой. На заводе помимо AstraZeneca также производят препарат от Johnson&Johnson. Ингредиенты от первой случайно добавили во вторую, из-за чего решено забраковать 15 миллионов доз.
Как сообщает газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленные источники, виновником оказалось предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution. Регулирующие органы вынуждены отложить авторизацию производственных линий завода.
Теперь компания AstraZeneca будет работать с властями страны для поиска альтернативного места производства вакцин от ковида.
Ранее сообщалось, что США могут обойтись без вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, репутация которой оказалась подпорчена из-за опасных побочных эффектов.
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