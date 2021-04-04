Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США испортили 15 млн доз вакцин, случайно подмешав AstraZeneca в другую

Теперь решено не производить сразу два препарата в одном месте.

4 апреля 2021, 02:38
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Власти США прекратили производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Это связано с ошибкой. На заводе помимо AstraZeneca также производят препарат от Johnson&Johnson. Ингредиенты от первой случайно добавили во вторую, из-за чего решено забраковать 15 миллионов доз.

Как сообщает газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленные источники, виновником оказалось предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution. Регулирующие органы вынуждены отложить авторизацию производственных линий завода.

В Великобритании семь человек умерли из-за тромбов после прививки вакциной AstraZeneca

В Великобритании семь человек умерли из-за тромбов после прививки вакциной AstraZeneca

Теперь компания AstraZeneca будет работать с властями страны для поиска альтернативного места производства вакцин от ковида.

Ранее сообщалось, что США могут обойтись без вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, репутация которой оказалась подпорчена из-за опасных побочных эффектов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Таранившего Капитолий американца заподозрили в галлюцинациях и паранойе

сегодня в 02:50

В Роспотребнадзоре рассказали о специальных тестах на антитела для привитых "Эпиваккороной"

вчера в 15:58

"Попытка госпереворота" в Иордании обеспокоила США и ряд арабских стран

сегодня в 02:42

Как развеселить тоскующую собаку: кинолог призвал к терпению

сегодня в 03:01

В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт — видео

сегодня в 02:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1