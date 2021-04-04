В США испортили 15 млн доз вакцин, случайно подмешав AstraZeneca в другую

Власти США прекратили производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Это связано с ошибкой. На заводе помимо AstraZeneca также производят препарат от Johnson&Johnson. Ингредиенты от первой случайно добавили во вторую, из-за чего решено забраковать 15 миллионов доз.