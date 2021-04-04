На Украине начали подготовку встречи Зеленского с Байденом

Украинские дипломаты и офис президента начали подготовку встречи главы государства Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"И я активно, и министерство, и офис президента работают над организацией визитов. Как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, так и приглашения для высокопоставленных американских чиновников и, безусловно, президента посетить Украину", — заявила Маркарова.

Она уточнила, что встреча двух президентов будет согласована уже после того, как ситуация с коронавирусом в мире станет более спокойной.

"Давайте не забывать, что пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с CoViD-19", — отметила посол.

Как сообщал Лайф, 2 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президенты пообщались около 50 минут. В первую очередь они говорили о якобы имеющем место "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины. Лидер США заверил в поддержке проводимых на Украине реформ.

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