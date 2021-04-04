Учёные обнаружили способ определять степень боли у кошек по мимике

Учёные факультета ветеринарной медицины Университета Монреаля обнаружили способ определить степень боли у кошек по мимике. Они разработали специальную шкалу оценки мимики питомцев (Feline Grimace Scale).

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Для проверки "шкалы боли" специалисты разделили 20 добровольцев на четыре равные группы: хозяева кошек, студенты ветеринарного факультета, ветеринарные сёстры и ветеринарные врачи. Им показали фотографии 100 кошек в разном состоянии.

Животных снимали в клетках до и после операций или болезненных процедур, а также перед или после получения обезболивающих. Участники эксперимента одинаково оценили состояние животных по фотографиям, при этом их мнения совпали с диагнозами группы ветеринаров. Шкала оценки мимики кошек включает пять показателей: положение ушей, степень напряжения глазных орбит, напряжение морды, положение усов и головы.

Каждый из данных показателей оценивается баллами от нуля до двух. Например, свободно висящие и изогнутые усы — ноль баллов, немного искривлённые либо прямые усы — один балл, а прямые и выдвинутые вперед — два. Если сумма баллов по всем показателям превышает три балла, ветеринары рекомендуют показать кота ветеринару.

Ранее сообщалось, что некоторые ошибки хозяев в уходе за кошками могут привести к гибели домашнего животного. В частности, к смертельным опасностям относится перевозка питомца на автомобиле без специальной переноски.

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