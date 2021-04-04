Новые схемы интернет-мошенников: эксперт дал совет, чего не нужно делать

Киберпреступники постоянно находят новые схемы мошенничества в Сети. Наибольшей популярностью в нынешнем году будут пользоваться схемы с применением фальшивых видео с известными людьми — дипфейков, сложные фишинговые сценарии, а также атаки на социальные сети и мессенджеры. Такой прогноз дал руководитель отдела разработки ПО компании Cross Technologies Александр Тюрников.

"Например, всё чаще встречаются видео, созданные с помощью дипфейков, где популярная личность, лидер мнений, просит после просмотра перейти по ссылке регистрации для получения бесплатного или выгодного продукта. При переходе по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, который практически ничем не выдаёт себя, а введённые там личные данные переходят к мошенникам", — сказал Тюрников в разговоре с РИА "Новости".

Он добавил, что качество дипфейков всё время растёт и не исключено, что именно в текущем году они достигнут такого уровня, что распространение ложной информации станет главной головной болью экспертов по информационной безопасности. Ещё одним популярным видом интернет-мошенничества был и остаётся фишинг — подмена сайтов различных брендов, компаний, госрганов их копиями.

"С 2016 года фишинг заменил вредоносное ПО как ведущий тип небезопасных веб-сайтов. Сейчас фишинговых сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных сайтов. Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через Интернет набрали огромную популярность", — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что мошенники заманивают свою жертву на сайт, пообещав выгодное предложение. При этом из-за "технического сбоя" предлагается оплатить выгодную покупку не через сайт, а по ссылке. Там же пользователя ждёт или вирус, или сайт-двойник, где введённые гражданином персональные данные переходят к преступникам.

Тюрников также предупредил, что не теряет своей популярности и мошенничество по электронной почте. Он призвал людей не отвечать на сообщения, в которых запрашивают личную информацию или данные об учётной записи — такую, как учётные данные онлайн-банкинга. По словам специалиста, банк никогда не будет запрашивать персональные данные, например номер счёта, номер соцстрахования, ПИН-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте. Кроме того, не следует отвечать на электронные письма или текстовые сообщения с просьбой срочно активировать или обновить учётную запись.

Соцсети и мессенджеры продолжают оставаться главной платформой для киберпреступлений в этом году, из-за чего стоит постоянно обращать внимание на подозрительные сообщения, продолжать пользоваться сложными паролями и двухфакторной аутентификацией.

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