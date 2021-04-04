В России футболист забил чудо-гол со своей половины поля. Видео © Twitter / ФК "Волгарь" Астрахань

Игрок российского футбольного клуба "Волгарь" Александр Болонин забил гол со своей половины поля. Это произошло в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против владикавказской "Алании".

Видео с голом появилось в аккаунте "Волгаря" в "Твиттере". На кадрах видно, как Болонин перехватил мяч, продвинулся с ним вперёд и со своей половины поля пробил по воротам соперника. Вышедший за пределы штрафной вратарь Ростислав Солдатенко не сумел отразить удар. Всё произошло на 89-й минуте матча. Добавим, что этот гол стал единственным в матче. Таким образом, "Волгарь" минимально обыграл "Аланию".

После 34 матчей чемпионата ФНЛ "Волгарь" набрал 50 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице. В свою очередь, "Алания" располагается на пятом месте, имея в своём активе 60 очков.

Ранее Лайф писал о том, что португальский вратарь тоже забил чудо-гол, но уже ударом через всё поле.

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