Фитнес-тренер рассказал, как полюбить бег, и сравнил его с сексом

Человека можно "соблазнить" физическими упражнениями, считает он.

Если человек большую часть времени ведёт сидячий образ жизни, то ему будет тяжело полюбить пробежки. Кто-то боится показаться смешным, кому-то стыдно за свою пока ещё несовершенную технику бега, а кому-то бегать просто не нравится. Такое мнение высказал фитнес-тренер Лев Гончаров.

"Людям не нравится, потому что они не умеют это делать. Есть такая поговорка: "Если вам не нравится заниматься сексом, то, значит, вы делаете что-то не так", — сказал Гончаров в интервью радио Sputnik.

Чтобы мотивировать человека на пробежки, его прежде всего нужно "соблазнить" бегом. Как отмечает Гончаров, необходимо объяснять, какое от этого удовольствие можно получить и как это полезно для организма.

"То есть надо говорить не о том, что это надо и что за бег вы получите медаль, а о том, что это приятно. И это вызывает у людей интерес", — полагает тренер.

Он советует на пробежку надевать специальную беговую обувь с амортизирующей подошвой, а при беге "не втыкать" пятку в покрытие — это быстро разрушит суставы и повредит спине.