Москвичам в воскресенье пообещали дождь
Осадки будут небольшими, а температура довольно комфортной.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
В воскресенье, 4 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Температура воздуха составит до 10 градусов тепла.
Однако уже в ночь на понедельник могут быть заморозки — в столице до минус трёх градусов, по области до минус пяти. На следующий день столбики термометров вновь вернутся к отметке выше ноля.
Скорость западного ветра составит 2–7 м/с. Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлится до 09:00 мск понедельника. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм рт. ст.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что в апреле жителей европейской части России ожидает преимущественно тёплая погода, осадков будет немного. К концу месяца температура воздуха достигнет почти майских показателей.
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