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Румынский футбольный клуб лишился тренера после неудачной первоапрельской шутки

Наставник спортсменов понял юмор, но обиделся на руководство ФК.

4 апреля 2021, 05:33
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Emishor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emanuel Roşu</a></p>

Фото © Twitter / Emanuel Roşu

Тренер румынского футбольного клуба "Индустрия Гальда же Жос" уволился после неудачной первоапрельской шутки руководства. Об этом рассказал журналист Эмануэль Роши на своей странице в "Твиттере".

Отмечается, что начальство клуба в качестве шутки решило опубликовать статью об увольнении тренера Стефана Фогороси, для чего сговорилось с одним из местных сайтов. В новости сообщалось, что попрощаться с наставником пришлось после трёх неудачных матчей.

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Фогороси понял, что сообщение было шуткой, однако обиделся. Он не пришёл на следующую тренировку, а после и вовсе решил покинуть свой пост.

Ранее Лайф рассказывал, что два российских футбольных тренера одновременно подали в отставку. Оба покинули свои посты после сокрушительных поражений.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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