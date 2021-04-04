Румынский футбольный клуб лишился тренера после неудачной первоапрельской шутки
Наставник спортсменов понял юмор, но обиделся на руководство ФК.
Фото © Twitter / Emanuel Roşu
Тренер румынского футбольного клуба "Индустрия Гальда же Жос" уволился после неудачной первоапрельской шутки руководства. Об этом рассказал журналист Эмануэль Роши на своей странице в "Твиттере".
Отмечается, что начальство клуба в качестве шутки решило опубликовать статью об увольнении тренера Стефана Фогороси, для чего сговорилось с одним из местных сайтов. В новости сообщалось, что попрощаться с наставником пришлось после трёх неудачных матчей.
Фогороси понял, что сообщение было шуткой, однако обиделся. Он не пришёл на следующую тренировку, а после и вовсе решил покинуть свой пост.
Ранее Лайф рассказывал, что два российских футбольных тренера одновременно подали в отставку. Оба покинули свои посты после сокрушительных поражений.
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