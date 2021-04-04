Переключились на банковские вклады: россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники под видом банковских сотрудников начали предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент. Заинтересовавшимся заманчивым предложением жертвам отправляют фейковую ссылку на страницу онлайн-банка, где нужно ввести логин и пароль, пишет РИА "Новости".

По словам руководителя группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, подобная схема развода нужна злоумышленникам для получения доступа к онлайн-банку. Отмечается, что аферисты могут как названивать своим жертвам, так и писать им письма на электронную почту.

"С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей, как правило, гораздо больше денег, чем непосредственно на карте", — сообщили в Центробанке.

В ЦБ напомнили россиянам, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам данные своей банковской карты. Также не следует переводить какие-либо деньги по их указанию, даже в том случае, если эти люди представились сотрудниками банков или правоохранительных органов.

А ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "бонусом от государства". Похожую уловку злоумышленники уже использовали, однако теперь немного её видоизменили.

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