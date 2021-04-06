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Путин поручил проверить цены на продукты на Дальнем Востоке

Доклада о выполнении распоряжения глава государства ждёт до 1 июня 2021 года.

6 апреля 2021, 02:00
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин распорядился проанализировать ситуацию с ценами на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для их возвращения к среднему по стране уровню. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства кабмину и руководителям регионов, опубликованном на сайте Кремля.

"Провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", – говорится в документе.

Правительству и главам регионов также поручено принять меры по сокращению разрыва цен на продукты на Дальнем Востоке по отношению к средним по России. Ответственные за исполнение распоряжения – премьер-министр Михаил Мишустин и руководители входящих в состав ДФО субъектов РФ. Отчитаться о выполнении поручения они должны до 1 июня 2021 года.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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