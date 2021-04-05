Путин поручил добиться опережающего роста доходов в "отстающих" регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения и инвестиций в регионах из списка "отстающих". Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", — говорится в поручении.

Срок доклада — до 1 июля. Среди ответственных за выполнение поручения значатся премьер-министр Михаил Мишустин и главы Адыгеи, Республики Алтай, Алтайского края, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Тувы, Чувашии, Курганской и Псковской областей.

А ранее россияне назвали сумму дохода, которая позволила бы им бросить работу. Большинство согласились бы на безусловный доход, но некоторые мечтают найти клад или получать доход от инвестиций.

Авторы