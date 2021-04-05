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Путин поручил добиться опережающего роста доходов в "отстающих" регионах

В списке Адыгея, Республика Алтай, Алтайский край, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

5 апреля 2021, 11:55
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения и инвестиций в регионах из списка "отстающих". Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", — говорится в поручении.

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Срок доклада — до 1 июля. Среди ответственных за выполнение поручения значатся премьер-министр Михаил Мишустин и главы Адыгеи, Республики Алтай, Алтайского края, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Тувы, Чувашии, Курганской и Псковской областей.

А ранее россияне назвали сумму дохода, которая позволила бы им бросить работу. Большинство согласились бы на безусловный доход, но некоторые мечтают найти клад или получать доход от инвестиций.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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