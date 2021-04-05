"Кошмарило так, что вылетал из жизни": Лещенко перенёс четыре сердечных приступа после победы над коронавирусом

Певец Лев Лещенко перенёс четыре сердечных приступа после того, как переболел коронавирусом в прошлом году. Об этом он сам рассказал в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

Артист признался, что сильно переживал из-за обвинений в свой адрес в том, что он якобы заразил коллег по эстраде. Чтобы развеять эти слухи, Лещенко рассказал, как всё было.

"Это не как оправдание, я просто говорю: я приехал из Америки с гастролей 11-го числа (марта. — Прим. Лайфа). Вот хронология. 13-го я пошёл на день рождения — я прекрасно себя чувствовал", — рассказал певец.

По его словам, отличное самочувствие сохранялось ещё десять дней после мероприятия. Кроме того, ни один из водителей артиста так и не заразился.

"Во всяком случае, Боря, ни одного человека я не заразил", — обратился он к ведущему программы Борису Корчевникову.

После того как Лещенко попал на реанимационную койку, он осознал всю ценность здоровья. Певец признался, что у него абсолютно пропало чувство страха. Однако, несмотря на выздоровление, коронавирус всё же оставил след: четыре раза артисту приходилось вызывать скорую помощь из-за сердечного приступа. И каждый раз после помощи врачей он возвращался к работе.

"У 90% переболевших обязательно возникают какие-то осложнения. У меня, например, было потом четыре сердечных приступа — возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни", — рассказал артист.

Напомним, певец оказался в инфекционной больнице в Коммунарке 24 марта 2020 года. Позже по состоянию здоровья его перевели в отделение реанимации. Затем стало известно, что два из трёх тестов Лещенко на коронавирус оказались отрицательными. Артиста выписали из клиники, откуда он отправился домой. Многие звёзды российской эстрады стали обвинять Лещенко в распространении коронавируса в их рядах, но он довольно жёстко отреагировал на подобные высказывания.

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