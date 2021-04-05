Любовь Соболь нанесла травму москвичке во время "штурма" чужой квартиры

Соратница Алексея Навального, активистка ФБК* Любовь Соболь причинила телесные повреждения потерпевшей по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом стало известно на заседании Перовского районного суда города Москвы, где был зачитан текст обвинительного заключения. Пытаясь прорваться в помещение, Соболь сдавила хозяйке квартиры левую руку, в результате чего, со слов обвинения, у потерпевшей возникли болевые ощущения и отёк предплечья.

"Обвиняемая Соболь ворвалась в прихожую, сдавила руку потерпевшей Субботиной и, несмотря на её сопротивление, проникла в квартиру номер 37. Там она обошла чужое жилище, сняла его на телефон и покинула квартиру. У потерпевшей Субботиной обнаружили телесные повреждения, а незаконное проникновение нанесло ей моральный вред", — говорится в документе.

На заседании не обошлось без скандала. Обвиняемая устроила перепалку из-за того, что в суде её попросили выключить камеру. Несмотря на все возражения судьи, Соболь продолжала вести видеосъёмку заседания. В результате в процессе был объявлен перерыв.

Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.

Против Соболь свидетельствует и запись прямого эфира в приложении "Перископ" в день её визита к Константину Кудрявцеву — сотруднику ФСБ, которого свита оппозиционера считает одним из его "отравителей". На кадрах сама женщина без купюр рассказывает зрителям о целой "спецоперации", которую она провернула, чтобы проникнуть в его квартиру.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

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