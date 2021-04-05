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Кудрин считает, что двукратного снижения уровня бедности можно добиться раньше 2030 года

Счётная палата направила соответствующие предложения в правительство.

5 апреля 2021, 11:08
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что достичь снижения уровня бедности вдвое можно раньше, чем к 2030 году.

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того — в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящены", — сказал Кудрин на заседании Комитета Госдумы по контролю и регламенту.

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По его словам, есть вполне разумные меры по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели. О каких именно мерах идёт речь, Кудрин не уточнил, отметив, что предложения уже направлены в правительство.

"Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они <...> социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий", — объяснил Кудрин.

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В 2018 году президент России Владимир Путин сформулировал национальные цели развития России. Согласно одной из них к 2030 году планируется снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6%.

Ранее Кудрин заявил, что каждый пятый нуждающийся россиянин не получает господдержки.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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