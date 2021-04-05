"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента
В результате подростки финишировали, несмотря на эвакуацию зрителей.
Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось полное видео вчерашнего инцидента в Кирове, где во время детских соревнований обрушилась крыша спорткомплекса.
На кадрах видно, что участники успели пробежать лишь один круг до того, как потолок рухнул на трек в считаных метрах от них. Родители же в этот момент начали подбадривать ребят, чтобы те продолжали бежать.
"До конца! Беги быстрее! Ничего страшного!" — кричали они с трибун своим детям, которые секунду назад чуть не стали жертвами трагедии.
Когда фаворит состязаний подбегал к финишу, многие зрители уже в панике покидали здание. Однако родителей больше интересовало, снял ли кто-нибудь инцидент на видео.
Как сообщал Лайф, предварительной причиной случившегося стали мокрый снег и влага, скопившиеся на крыше. Прокуратура Кировской области организовала проверку.
Выбор редакции
Чудом избежали трагедии: в Кирове во время детских соревнований обрушилась часть крыши спорткомплекса — видео
Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду — видео
Самолёт Казань — Стамбул готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Расчленившего жену петербуржца направили на принудительное лечение в психбольницу
Бузова в слезах сбежала со сцены, когда ведущие премии высмеяли её разрыв с Давой — видео
Комментариев: 0