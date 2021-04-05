"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось полное видео вчерашнего инцидента в Кирове, где во время детских соревнований обрушилась крыша спорткомплекса.

На кадрах видно, что участники успели пробежать лишь один круг до того, как потолок рухнул на трек в считаных метрах от них. Родители же в этот момент начали подбадривать ребят, чтобы те продолжали бежать.

"До конца! Беги быстрее! Ничего страшного!" — кричали они с трибун своим детям, которые секунду назад чуть не стали жертвами трагедии.

Когда фаворит состязаний подбегал к финишу, многие зрители уже в панике покидали здание. Однако родителей больше интересовало, снял ли кто-нибудь инцидент на видео.

Как сообщал Лайф, предварительной причиной случившегося стали мокрый снег и влага, скопившиеся на крыше. Прокуратура Кировской области организовала проверку.

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