Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Житель Кемерова разбил бутылку и взял в заложники девушку в торговом центре — видео

Предположительно, он пришёл к своей бывшей возлюбленной, чтобы выяснить отношения.

5 апреля 2021, 10:28

Стоп-кадр из видео © Соцсети

Житель Кемерова разбил бутылку и взял в заложники девушку в торговом центре. Видео © Соцсети

В Кемерове молодой человек взял в заложницы девушку, угрожая ей разбитой бутылкой. Инцидент произошёл в торговом центре на проспекте Шахтёров. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.

Как сообщается на сайте управления Росгвардии по региону, сотрудники прибыли на сигнал тревоги в один из ТЦ, где парень удерживал 20-летнюю работницу пункта общественного питания. По предварительной информации, он пришёл к бывшей возлюбленной для выяснения отношений. В результате молодой человек начал угрожать девушке физической расправой, разбил бутылку и приставил к её горлу.

Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду — видео

Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду — видео

Росгвардейцы обезвредили и задержали молодого человека, девушка не пострадала. Злоумышленником оказался 23-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.

Ранее Лайф рассказывал, как в Северодвинске мужчина захватил офис микрозаймовой фирмы из-за угроз со стороны коллекторов после просрочки кредита. Постепенно его сумма увеличивалась, а методы сотрудников коллекторского агентства становились изощрённее. В конечном итоге захватчик сдался полиции. Никто не пострадал. Суд арестовал злоумышленника на два месяца.

В Обнинске наркоман взял в заложники мать, приставив нож к горлу, и отказался сдаться полиции — видео

В Обнинске наркоман взял в заложники мать, приставив нож к горлу, и отказался сдаться полиции — видео

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кемерове проходит панихида по погибшим в годовщину пожара в "Зимней вишне" — видео

25 марта, 09:30

"Угроза была реальной": В Росгвардии оценили действия спецназа во время штурма особняка мытищинского стрелка

31 марта, 21:26

"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента

сегодня в 10:56

Самолёт Казань — Стамбул готовится к аварийной посадке в Шереметьево

сегодня в 10:49

Расчленившего жену петербуржца направили на принудительное лечение в психбольницу

сегодня в 10:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1