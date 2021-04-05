Житель Кемерова разбил бутылку и взял в заложники девушку в торговом центре. Видео © Соцсети

В Кемерове молодой человек взял в заложницы девушку, угрожая ей разбитой бутылкой. Инцидент произошёл в торговом центре на проспекте Шахтёров. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.

Как сообщается на сайте управления Росгвардии по региону, сотрудники прибыли на сигнал тревоги в один из ТЦ, где парень удерживал 20-летнюю работницу пункта общественного питания. По предварительной информации, он пришёл к бывшей возлюбленной для выяснения отношений. В результате молодой человек начал угрожать девушке физической расправой, разбил бутылку и приставил к её горлу.

Росгвардейцы обезвредили и задержали молодого человека, девушка не пострадала. Злоумышленником оказался 23-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.

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