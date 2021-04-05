Житель Кемерова разбил бутылку и взял в заложники девушку в торговом центре — видео
Предположительно, он пришёл к своей бывшей возлюбленной, чтобы выяснить отношения.
Стоп-кадр из видео © Соцсети
Житель Кемерова разбил бутылку и взял в заложники девушку в торговом центре. Видео © Соцсети
В Кемерове молодой человек взял в заложницы девушку, угрожая ей разбитой бутылкой. Инцидент произошёл в торговом центре на проспекте Шахтёров. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.
Как сообщается на сайте управления Росгвардии по региону, сотрудники прибыли на сигнал тревоги в один из ТЦ, где парень удерживал 20-летнюю работницу пункта общественного питания. По предварительной информации, он пришёл к бывшей возлюбленной для выяснения отношений. В результате молодой человек начал угрожать девушке физической расправой, разбил бутылку и приставил к её горлу.
Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду — видео
Росгвардейцы обезвредили и задержали молодого человека, девушка не пострадала. Злоумышленником оказался 23-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.
Ранее Лайф рассказывал, как в Северодвинске мужчина захватил офис микрозаймовой фирмы из-за угроз со стороны коллекторов после просрочки кредита. Постепенно его сумма увеличивалась, а методы сотрудников коллекторского агентства становились изощрённее. В конечном итоге захватчик сдался полиции. Никто не пострадал. Суд арестовал злоумышленника на два месяца.
В Обнинске наркоман взял в заложники мать, приставив нож к горлу, и отказался сдаться полиции — видео
Лента новостей
Депутат Рады заявил, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
сегодня в 10:20
Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду — видео
сегодня в 10:08
СКР возбудил дело о гибели ребёнка в результате действий украинских силовиков в Донбассе
сегодня в 10:08
Выбор редакции
В Кемерове проходит панихида по погибшим в годовщину пожара в "Зимней вишне" — видео
"Угроза была реальной": В Росгвардии оценили действия спецназа во время штурма особняка мытищинского стрелка
"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента
Самолёт Казань — Стамбул готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Расчленившего жену петербуржца направили на принудительное лечение в психбольницу
Комментариев: 0