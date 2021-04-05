Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду — видео
Теперь молодому человеку придётся возместить материальный ущерб.
Под Кировом парень разбил авто бывшей и хотел выдать это за ДТП, но регистратор раскрыл правду. Видео © LIFE
В Кировской области парень запрыгнул на капот автомобиля своей бывшей девушки и кулаком разбил лобовое стекло. После этого он попытался доказать, что экс-возлюбленная намеренно сбила его на дороге.
Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в посёлке Юрья. 18-летний Владимир хотел обсудить с Викторией отношения, но та общаться не желала. Парень перегородил дорогу её иномарке, после чего автоледи попыталась объехать его. В результате молодой человек бросился под колёса, а после — вовсе залез на капот машины.
Виктория попыталась скинуть экс-бойфренда с автомобиля, но тот слезать не собирался и со всей силы ударил по лобовому стеклу, оставив на нём внушительную трещину. Приехавшим на место полицейским Владимир рассказал, что девушка сама наехала на него. Однако молодой человек не учёл, что все его действия снял видеорегистратор. В результате парня привлекли к ответственности за ложное сообщение о ДТП. Кроме того, теперь ему, вероятно, придётся возместить материальный ущерб, который он причинил своей бывшей подруге.
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