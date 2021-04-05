МИД Украины выступил против отмены харьковских соглашений о российском флоте в Крыму
Киев держится за этот документ, надеясь отсудить компенсацию.
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МИД Украины не поддержал денонсацию харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко, власти Киева смогут использовать документ в качестве "дополнительного аргумента" для борьбы с Россией в международных судах. Есть в этом деле и ещё один корыстный интерес: за нарушение условий этих договорённостей Украина мечтает получить денежную компенсацию от России.
"Соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков", — приводит слова Николенко издание "Левый берег".
Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008-го по 2010 год. В частности, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову уже предъявили подозрение в госизмене из-за харьковских соглашений. Политик в ответ назвал эти обвинения безосновательными и антиконституционными, а также опроверг утверждения о том, что экс-президент Дмитрий Медведев навязывал ему подписание харьковских соглашений в 2010 году.
Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин тоже раскритиковал претензии нынешней власти к документу 11-летней давности. По его словам, с таким же успехом можно предъявить претензии Леониду Кравчуку за подписание Беловежских соглашений или Леониду Кучме за договорённость по размещению базы Черноморского флота в Крыму в 1997 году. Даже Богдана Хмельницкого при желании можно уличить в госизмене за Переяславский договор.
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