МИД Украины выступил против отмены харьковских соглашений о российском флоте в Крыму

МИД Украины не поддержал денонсацию харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко, власти Киева смогут использовать документ в качестве "дополнительного аргумента" для борьбы с Россией в международных судах. Есть в этом деле и ещё один корыстный интерес: за нарушение условий этих договорённостей Украина мечтает получить денежную компенсацию от России.

"Соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков", — приводит слова Николенко издание "Левый берег".

Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин тоже раскритиковал претензии нынешней власти к документу 11-летней давности. По его словам, с таким же успехом можно предъявить претензии Леониду Кравчуку за подписание Беловежских соглашений или Леониду Кучме за договорённость по размещению базы Черноморского флота в Крыму в 1997 году. Даже Богдана Хмельницкого при желании можно уличить в госизмене за Переяславский договор.

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