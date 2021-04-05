В Ленобласти неизвестный выстрелил в шею 10-летнему ребёнку на детской площадке

В Ленинградской области неизвестный выстрелил десятилетнему ребёнку в шею. Мальчика госпитализировали и готовят к транспортировке в Санкт-Петербург для сложной операции, сообщает "Mash на Мойке" .

Инцидент произошёл в городе Кингисепп. Отмечается, что в момент ранения ребёнок общался с друзьями на детской площадке. После резкой боли в шее мальчик потерял сознание. Извлекать пулю в местной больнице не решились из-за отсутствия специалистов, способных провести сложную операцию. Ребёнку надели специальный корсет и в целях безопасности максимально ограничили в движениях. В скором времени медицинский вертолёт доставит его в петербургскую нейрохирургию.