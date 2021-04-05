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В Ленобласти неизвестный выстрелил в шею 10-летнему ребёнку на детской площадке

Инцидент произошёл в городе Кингисепп.

5 апреля 2021, 09:46

Фото © Pixabay

В Ленинградской области неизвестный выстрелил десятилетнему ребёнку в шею. Мальчика госпитализировали и готовят к транспортировке в Санкт-Петербург для сложной операции, сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл в городе Кингисепп. Отмечается, что в момент ранения ребёнок общался с друзьями на детской площадке. После резкой боли в шее мальчик потерял сознание. Извлекать пулю в местной больнице не решились из-за отсутствия специалистов, способных провести сложную операцию. Ребёнку надели специальный корсет и в целях безопасности максимально ограничили в движениях. В скором времени медицинский вертолёт доставит его в петербургскую нейрохирургию.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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