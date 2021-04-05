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Песков: Передвижение Российской армии не представляет угрозу для других стран, в том числе для Украины

Таким образом в Кремле прокомментировали сообщения о войсках в Ростовской области.

5 апреля 2021, 09:37
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Передвижение Российской армии по территории страны не должно вызывать беспокойство у других государств. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что никакой угрозы в этом нет, в том числе для Украины.

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"Никто не блуждал и не блуждает, Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надёжной безопасности нашей страны", — подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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