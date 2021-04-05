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В центре имени Гамалеи поделились самым смешным мифом про "Спутник V"

Он связан с одним из зарубежных препаратов.

5 апреля 2021, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самом смешном мифе про вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Гинцбург ответил на вопрос, опасен ли "Спутник V" для женщин с силиконовой грудью

Гинцбург ответил на вопрос, опасен ли "Спутник V" для женщин с силиконовой грудью

Гинцбург напомнил, что ранее гендиректор РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев пошутил, что повысить эффективность препарата AstraZeneca можно было бы с помощью компонента российской вакцины.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека

Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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