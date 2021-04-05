В Кремле оценили сообщения о резком росте желающих привиться от ковида
Также каждый месяц увеличиваются объёмы производства вакцин.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил сообщения о резком увеличении числа желающих пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, вместе с этим увеличиваются и объёмы производства.
"Действительно, достаточно быстрыми темпами растёт количество желающих вакцинироваться. Что касается роста производства, чтобы обеспечивать возросший спрос: каждый месяц увеличиваются объёмы производства, которые позволяют удовлетворять внутренние потребности", — отметил представитель Кремля.
Ранее об увеличении числа желающих вакцинироваться заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что делать прививку небольно и нестрашно — сама она прошла данную процедуру ещё в октябре 2020 года.
"Люди не имеют права принимать некомпетентные решения": Журналист Красовский жёстко раскритиковал антипрививочников
Кроме того, СМИ узнали, что за последний месяц число россиян, привившихся от коронавируса хотя бы первой дозой вакцины, возросло почти до 6,93 млн человек, это почти 5% от населения страны. Обе прививки сделали уже 4,72 млн граждан, при этом больше всего таких на Чукотке, в Москве, НАО и Сахалинской области.
Выбор редакции
"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"
Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека
В России за сутки выявили 8,6 тысячи новых случаев ковида
Песков - об ответных санкциях против Украины: Принцип взаимности никто не отменял
Кремль отреагировал на гибель ребёнка под обстрелом беспилотника в Донбассе
Комментариев: 0