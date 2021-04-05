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В Кремле оценили сообщения о резком росте желающих привиться от ковида

Также каждый месяц увеличиваются объёмы производства вакцин.

5 апреля 2021, 09:20
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил сообщения о резком увеличении числа желающих пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, вместе с этим увеличиваются и объёмы производства.

"Действительно, достаточно быстрыми темпами растёт количество желающих вакцинироваться. Что касается роста производства, чтобы обеспечивать возросший спрос: каждый месяц увеличиваются объёмы производства, которые позволяют удовлетворять внутренние потребности", отметил представитель Кремля.

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Ранее об увеличении числа желающих вакцинироваться заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что делать прививку небольно и нестрашно — сама она прошла данную процедуру ещё в октябре 2020 года.

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Кроме того, СМИ узнали, что за последний месяц число россиян, привившихся от коронавируса хотя бы первой дозой вакцины, возросло почти до 6,93 млн человек, это почти 5% от населения страны. Обе прививки сделали уже 4,72 млн граждан, при этом больше всего таких на Чукотке, в Москве, НАО и Сахалинской области.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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