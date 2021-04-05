В Кремле оценили сообщения о резком росте желающих привиться от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил сообщения о резком увеличении числа желающих пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, вместе с этим увеличиваются и объёмы производства.

Кроме того, СМИ узнали, что за последний месяц число россиян, привившихся от коронавируса хотя бы первой дозой вакцины, возросло почти до 6,93 млн человек, это почти 5% от населения страны. Обе прививки сделали уже 4,72 млн граждан, при этом больше всего таких на Чукотке, в Москве, НАО и Сахалинской области.