Голикова заявила о резком увеличении числа желающих пройти вакцинацию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что резко увеличилось количество граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-1".

"Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось... Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", — отметила Голикова.

Она подчеркнула, что делать прививку небольно и нестрашно. Отметим, что вице-премьер сама прошла данную процедуру ещё в октябре 2020 года.

Ранее Голикова предупредила о тенденции к снижению численности населения в России. Задача — переломить её, стабилизировав рождаемость и снизив смертность.

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