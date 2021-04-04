Голикова заявила о резком увеличении числа желающих пройти вакцинацию
Сделать прививку особенно важно перед весной и летом, отметила она.
Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Александр Астафьев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что резко увеличилось количество граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-1".
"Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось... Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", — отметила Голикова.
Она подчеркнула, что делать прививку небольно и нестрашно. Отметим, что вице-премьер сама прошла данную процедуру ещё в октябре 2020 года.
Ранее Голикова предупредила о тенденции к снижению численности населения в России. Задача — переломить её, стабилизировав рождаемость и снизив смертность.
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