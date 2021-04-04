В Швейцарии из-за ковидных ограничений вспыхнули беспорядки: протестующих разогнали резиновыми пулями и слезоточивым газом

Полиция в Швейцарии разгоняет протесты жёсткими способами. Видео © Twitter / FM1Today

Полицейские применили против протестующих в швейцарском Санкт-Галлене резиновые пули и слезоточивый газ в ответ на забрасывания стеклянными бутылками и коктейлями Молотова.

Как сообщила полиция города в "Твиттере", столкновения начались ещё в пятницу, 2 апреля. На центральной площади собралось около 350 демонстрантов. Поздно вечером в сторону правоохранителей полетели камни, бутылки, фейерверки и даже коктейли Молотова.

"В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесён различный ущерб, и наконец полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям", — сказано в сообщении полиции.

Ситуация успокоилась только около полуночи. Всего в ходе протестов пострадало минимум два человека. Городу был нанесён ущерб в размере более 53 тысяч долларов. Всего было задержано 19 человек, однако их отпустили после допроса. Сообщается об аресте 25-летнего жителя Швейцарии.

Напомним, в Швейцарии проходят протесты против коронавирусных органичений, в которых участвует в основном молодёжь. Мэр города Мария Паппа назвала действия полиции оправданными и заметила, что правоохранители не виноваты в том, что людям без многого нужно обходиться в пандемию. Новое заседание правительства, на котором будет принято решение либо о постепенном ослаблении карантина, либо о его ужесточении, состоится 14 апреля.

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