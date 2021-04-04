Привитым от ковида немцам пообещали привилегии при посещении магазинов и в путешествиях

Жители Германии, сделавшие прививку от коронавируса и получившие иммунитет, получат возможность ходить по магазинам без ограничений, а также путешествовать. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в беседе с газетой Bild am Sonntag.

"Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин", — рассказал министр.

Он отметил, что окончательное решение будет принято после того, как в стране пройдёт третья волна коронавируса. Шпан сослался на исследования Института Роберта Коха, согласно которым на 15-й день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем имеющие негативный тест на CoViD-19 и отсутствие симптомов.

Отметим, что в настоящее время в Германии действует карантин, хоть и не такой жёсткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Однако без тестов можно посещать в основном только супермаркеты.

Ранее Лайф рассказывал, что вакцинация "Спутником лайт" снижает вдвое риск заражения коронавирусом. Минздрав РФ зарегистрировал препарат в конце марта.

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