Вакцинация "Спутником лайт" снижает вдвое риск заражения коронавирусом

Вакцинация препаратом "Спутник лайт" в два раза снижает возможность заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

Он уточнил, что этот препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Ранее Лайф сообщал, что в центре Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа.

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Спутник лайт".

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