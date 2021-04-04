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Вакцинация "Спутником лайт" снижает вдвое риск заражения коронавирусом

Минздрав РФ зарегистрировал препарат в конце марта.

4 апреля 2021, 09:12
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Вакцинация препаратом "Спутник лайт" в два раза снижает возможность заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

Он уточнил, что этот препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Гинцбург назвал главные преимущества вакцины "Спутник лайт"

Гинцбург назвал главные преимущества вакцины "Спутник лайт"

Ранее Лайф сообщал, что в центре Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от ковида в виде капель для носа.

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Спутник лайт".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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