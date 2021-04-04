Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2021, 09:35

Мясников раскрыл преимущества советской кухни

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

В частности, врач отметил, что в СССР пища была более натуральной.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни. В эфире телеканала "Россия-1" эксперт отметил, что во времена СССР еда была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производились исключительно по ГОСТу.

"У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых", — сказал Мясников.

Витамины в мусорную корзину: доктор Мясников раскрыл главную ошибку в приготовлении картофеля
Витамины в мусорную корзину: доктор Мясников раскрыл главную ошибку в приготовлении картофеля

При этом врач указал, что сейчас рост числа людей, имеющих лишний вес, в основном связан с особенностями пищевой промышленности. По словам ведущего, нынешние продукты часто содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители. К тому же повсеместно в немалых количествах в них добавляют сахар и вредное для здоровья пальмовое масло.

Ранее Александр Мясников рассказал о достоинствах и недостатках национальной украинской кухни. К примеру, в некоторых блюдах наших соседей содержится большое количество жиров.

BannerImage
Евгения Измайлова
  • Новости
  • Александр Мясников
  • СССР
  • кухня
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar