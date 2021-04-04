Мясников раскрыл преимущества советской кухни
В частности, врач отметил, что в СССР пища была более натуральной.
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни. В эфире телеканала "Россия-1" эксперт отметил, что во времена СССР еда была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производились исключительно по ГОСТу.
"У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых", — сказал Мясников.
При этом врач указал, что сейчас рост числа людей, имеющих лишний вес, в основном связан с особенностями пищевой промышленности. По словам ведущего, нынешние продукты часто содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители. К тому же повсеместно в немалых количествах в них добавляют сахар и вредное для здоровья пальмовое масло.
Ранее Александр Мясников рассказал о достоинствах и недостатках национальной украинской кухни. К примеру, в некоторых блюдах наших соседей содержится большое количество жиров.
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