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Мясников раскрыл преимущества советской кухни

В частности, врач отметил, что в СССР пища была более натуральной.

4 апреля 2021, 09:35
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни. В эфире телеканала "Россия-1" эксперт отметил, что во времена СССР еда была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производились исключительно по ГОСТу.

"У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых", — сказал Мясников.

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При этом врач указал, что сейчас рост числа людей, имеющих лишний вес, в основном связан с особенностями пищевой промышленности. По словам ведущего, нынешние продукты часто содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители. К тому же повсеместно в немалых количествах в них добавляют сахар и вредное для здоровья пальмовое масло.

Ранее Александр Мясников рассказал о достоинствах и недостатках национальной украинской кухни. К примеру, в некоторых блюдах наших соседей содержится большое количество жиров.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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