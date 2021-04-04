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Сенатор оценил ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

Экс-президент Украины потребовал исключения из политической подгруппы представителя ДНР Майи Пироговой.

4 апреля 2021, 09:19
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<p>Сергей Цеков. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Сергей Цеков. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, вероятно, высказал свою личную позицию по теме переговорщика от ДНР, но каждая сторона самостоятельно определяет состав делегации. Об этом заявил РИА "Новости" сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что киевская делегация в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу покинет переговоры, если из политической подгруппы не будет исключена представитель Донецкой Народной Республики Майя Пирогова.

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"Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик", — сказал Цеков.

Парламентарий при этом подчеркнул, что "каждая сторона сама определяет состав своей делегации". По его мнению, Кравчуку как участнику переговорного процесса не следовало переводить этот вопрос в публичную плоскость. Цеков также выразил мнение, что "не нужно во всём видеть руку американцев".

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"Украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны и переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины", — заключил сенатор.

Ранее Лайф писал, что британцы оценили ситуацию в Донбассе. На страницах местного таблоида они высказали мнение, что США и НАТО не стоит усиливать напряжённость на Украине.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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