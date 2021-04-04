Лёня из сериала "Воронины" госпитализирован с коронавирусом и пневмонией
Сейчас состояние актёра врачи оценивают как средней тяжести.
Фото © Instagram / stas_duzhnikov
Как стало известно Лайфу, в Москве госпитализировали актёра Станислава Дужникова с пневмонией и коронавирусной инфекцией. В больницу артиста увезли ещё 1 апреля.
Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, близком к лёгкой. У артиста 10-процентное поражение лёгких, вызванное CoViD-19, а уровень кислорода в крови держится на нормальном показателе.
Ранее врачи рассказали о состоянии актёра Кахи Кавсадзе, сыгравшего Абдуллу в "Белом солнце пустыни", которого в середине февраля госпитализировали с двусторонней пневмонией.
Лента новостей
"Мы просто в шоке!" Беременная Катя Жужа рассекретила пол третьего ребёнка
сегодня в 10:22
"Разложил по мешкам и вынес на мусорку": Петербургский нефролог объяснил, как избавился от убитой супруги
сегодня в 10:17
В Подмосковье дайвер-любитель погиб при загадочных обстоятельствах во время погружения
сегодня в 10:09
Выбор редакции
Скончался актёр Артём Тынкасов
Финальный сезон. В Сети опубликованы последние кадры "Ворониных" с Борисом Клюевым
Пушков назвал песню Манижи для Евровидения барахлом
"Разложил по мешкам и вынес на мусорку": Петербургский нефролог объяснил, как избавился от убитой супруги
"Мы просто в шоке!" Беременная Катя Жужа рассекретила пол третьего ребёнка
Комментариев: 0