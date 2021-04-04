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Лёня из сериала "Воронины" госпитализирован с коронавирусом и пневмонией

Сейчас состояние актёра врачи оценивают как средней тяжести.

4 апреля 2021, 10:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/stas_duzhnikov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stas_duzhnikov</a></p>

Фото © Instagram / stas_duzhnikov

Как стало известно Лайфу, в Москве госпитализировали актёра Станислава Дужникова с пневмонией и коронавирусной инфекцией. В больницу артиста увезли ещё 1 апреля.

Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, близком к лёгкой. У артиста 10-процентное поражение лёгких, вызванное CoViD-19, а уровень кислорода в крови держится на нормальном показателе.

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Ранее врачи рассказали о состоянии актёра Кахи Кавсадзе, сыгравшего Абдуллу в "Белом солнце пустыни", которого в середине февраля госпитализировали с двусторонней пневмонией.


Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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