Лёня из сериала "Воронины" госпитализирован с коронавирусом и пневмонией

Как стало известно Лайфу, в Москве госпитализировали актёра Станислава Дужникова с пневмонией и коронавирусной инфекцией. В больницу артиста увезли ещё 1 апреля.

Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести, близком к лёгкой. У артиста 10-процентное поражение лёгких, вызванное CoViD-19, а уровень кислорода в крови держится на нормальном показателе.

Ранее врачи рассказали о состоянии актёра Кахи Кавсадзе, сыгравшего Абдуллу в "Белом солнце пустыни", которого в середине февраля госпитализировали с двусторонней пневмонией.



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