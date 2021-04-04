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"Разложил по мешкам и вынес на мусорку": Петербургский нефролог объяснил, как избавился от убитой супруги

В деле могут появиться новые улики.

4 апреля 2021, 10:17
<p>Фото © Мариинская городская больница</p>

Фото © Мариинская городская больница

Врач-нефролог Александр Земченков, заведующий отделением одной из больниц Санкт-Петербурга, раскрыл подробности того, как 11 лет назад убил и расчленил свою супругу. Об этом сообщает Пятый канал.

Благодаря своему медицинскому образованию обвиняемый в жестокой расправе без проблем смог расчленить женщину с помощью ножа и топора. Затем он сгрузил части тела по мешкам и вынес их в мусорный контейнер неподалёку от дома.

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По данным издания, в полиции обратили внимание на странное поведение Земченкова 23 февраля. Так, когда многие мужчины получают поздравления, нефролог практически не пользовался телефоном и сообщил правоохранителям, что об исчезновении жены узнал только вечером. Также подозреваемый не передавал полиции сообщения о возможном обнаружении жены в разных районах города.

Все эти детали могут стать косвенными уликами в уголовном деле.

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Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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