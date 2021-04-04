Россиянам рассказали, как защититься от хакеров в соцсетях

Защититься от утечки данных поможет двухфакторная аутентификация, а если кто-то слил вашу паспортную информацию и взял заём, то проверить это можно с помощью Бюро кредитных историй. Об этом рассказал специалист по информационной безопасности, руководитель направления "Кибербезопасность для населения" "Ростелеком-Солар" Олег Седов в беседе с Ura.ru.

"Рекомендую осознанный постинг в соцсетях. Были случаи, когда взрослых привлекали к уголовной ответственности за публикации, которые были сделаны в детстве", — также предупредил эксперт.

Он отметил, что данные в соцсетях нельзя удалить из Интернета, нейросеть уже научилась распознавать лица. Даже если вы избавились от какой-то информации в социальных сетях, она хранится на терабайтах, "которые скачивают непонятно куда и, может быть, ждут возможности шантажировать статусных пользователей".

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в свою очередь посоветовал не выгружать много информации о себе — геолокацию, номер телефона, который высветится в поисковых системах. Также важно использовать сложные и безопасные пароли, так как мошенники перебирают их вручную.

"Дыры есть во всех соцсетях, поэтому нужно пользоваться специальными приложениями либо Google Authenticator для подтверждения входа. Люди часто используют неофициальную прошивку, в которой находятся вирусы, и это поможет злоумышленнику украсть данные с устройства", — добавил Вакулин.

Ранее Лайф рассказывал, как защитить свой смартфон от хакеров. Для этого нужно обратить внимание на то, какие разрешения требуют устанавливаемые приложения.

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