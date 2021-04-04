"У нас 71 песня!" Илья Резник рассказал, стоит ли ждать нового тандема с Пугачёвой
Поэт напомнил, что прошлые композиции живут 40 лет.
Фото © ТАСС / Виталий Парубов
Поэт-песенник, народный артист России Илья Резник ответил на вопрос, стоит ли ждать творческого дуэта с Аллой Пугачёвой.
"Мы уже написали всё что можно. У нас с Аллой такие мощные песни, которые живут по сорок лет. Ну, ещё одну лирическую напишем — и что?" — приводит его слова "Собеседник".
Резник заметил, что песня дойдёт до слушателя в том случае, когда она нальётся, как плод соками, вниманием и эфирами.
По подсчётам поэта, совместно с Пугачёвой они написали 71 песню. Сейчас артисты дружат и часто пересекаются.
Ранее певец Алексей Глызин рассказал о весёлых вечеринках, которые проводились в номере Аллы Пугачёвой.
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