"У нас 71 песня!" Илья Резник рассказал, стоит ли ждать нового тандема с Пугачёвой

Поэт-песенник, народный артист России Илья Резник ответил на вопрос, стоит ли ждать творческого дуэта с Аллой Пугачёвой.

"Мы уже написали всё что можно. У нас с Аллой такие мощные песни, которые живут по сорок лет. Ну, ещё одну лирическую напишем — и что?" — приводит его слова "Собеседник".

Резник заметил, что песня дойдёт до слушателя в том случае, когда она нальётся, как плод соками, вниманием и эфирами.

По подсчётам поэта, совместно с Пугачёвой они написали 71 песню. Сейчас артисты дружат и часто пересекаются.

Ранее певец Алексей Глызин рассказал о весёлых вечеринках, которые проводились в номере Аллы Пугачёвой.

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