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В Подмосковье дайвер-любитель погиб при загадочных обстоятельствах во время погружения

Спустя 20 минут после ухода под воду мужчина перестал отвечать на контрольные сигналы друга.

4 апреля 2021, 10:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Трагедией обернулось погружение дайвера-любителя в популярном карьере на улице Артёмовской в подмосковном Щёлково. Тело 50-летнего мужчины почти со дна достал его друг.

Как пишет "МК", погибший москвич, опыт погружений которого около пяти лет, приехал на место вместе с другом. Мужчины соблюдали все меры предосторожности. Так, один стоял на берегу и подстраховывал, а другой погружался в воду. С помощью верёвки друзья передавали друг другу сигналы.

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Отмечается, что на 20-ой минуте погружения мужчина перестал отвечать на указки товарища. Тогда тот, заподозрив неладное, бросился на помощь. Своего уже мёртвого товарища он увидел на глубине шести метров (глубина карьера восемь) и вытащил на берег. Пока точно не понятно, что могло случиться с погибшим дайвером, ведь на здоровье мужчина не жаловался.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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