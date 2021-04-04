В Подмосковье дайвер-любитель погиб при загадочных обстоятельствах во время погружения
Спустя 20 минут после ухода под воду мужчина перестал отвечать на контрольные сигналы друга.
Фото © Pixabay
Трагедией обернулось погружение дайвера-любителя в популярном карьере на улице Артёмовской в подмосковном Щёлково. Тело 50-летнего мужчины почти со дна достал его друг.
Как пишет "МК", погибший москвич, опыт погружений которого около пяти лет, приехал на место вместе с другом. Мужчины соблюдали все меры предосторожности. Так, один стоял на берегу и подстраховывал, а другой погружался в воду. С помощью верёвки друзья передавали друг другу сигналы.
Отмечается, что на 20-ой минуте погружения мужчина перестал отвечать на указки товарища. Тогда тот, заподозрив неладное, бросился на помощь. Своего уже мёртвого товарища он увидел на глубине шести метров (глубина карьера восемь) и вытащил на берег. Пока точно не понятно, что могло случиться с погибшим дайвером, ведь на здоровье мужчина не жаловался.
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