"Мы просто в шоке!" Беременная Катя Жужа рассекретила пол третьего ребёнка

Катя Жужа рассекретила пол третьего ребёнка. Видео © Instagram / katyajuja555

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа и её супруг Артём Маркелов вновь станут родителями. Накануне супруги устроили шикарную вечеринку в честь будущего малыша.

На гендер-пати, которая прошла в одном из столичных ресторанов, присутствовали родные и друзья пары. Также Жужа наняла ведущего, диджея и артистов, развлекавших всех собравшихся. И, конечно же, кульминацией вечера стало известие относительно пола малыша. Как оказалось, у пары родится ещё один сын.

"Я не верю. Мы безумно счастливы, мы просто в шоке. Это бесценные эмоции", — написала Жужа на своей странице в "Инстаграме", опубликовав видеоролик, на котором она прокалывает воздушный шар и узнаёт пол ребёнка.

Подписчики Кати засыпали её семью тёплыми поздравлениями в комментариях. "Ещё мальчик! Круто!", "Вы нереально классная семья", "Мальчикам-погодкам будет весело вместе!" — написали фолловеры.

Добавим, что супруги воспитывают двоих детей — дочку Жужи от предыдущих отношений Николь и общего сына Макса, которому ещё нет и года.