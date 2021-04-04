Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Переехавшая в Италию звезда сериала "Отель "Элеон" впервые стала мамой

И поделилась с подписчиками фотографией с новорождённой.

4 апреля 2021, 07:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B8El0IQio1e/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kuzenkinaaleksandra</a></p>

Фото © Instagram / kuzenkinaaleksandra

31-летняя актриса Александра Кузенкина, известная по ролям в сериалах "Отель "Элеон" и "Гранд", родила дочку. О пополнении в семье рассказала сама артистка на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / kuzenkinaaleksandra

Фото © Instagram / kuzenkinaaleksandra

"Наша рыбка приплыла к нам! 18 марта мы с Бруно стали родителями нашей доченьки Николь. Будь счастлива, доча, мы рядом", — подписала трогательный снимок Александра.

Актрисы-близняшки Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней

Актрисы-близняшки Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней

Поклонники поздравили актрису с радостным событием, оставив тысячи лайков и сотни комментариев под опубликованным постом. "Вот это сюрприз! Всего вам хорошего", "Молодцы какие. Счастья вам!" — написали фолловеры.

Добавим, что год назад Кузенкина переехала в Италию ради своего возлюбленного — шеф-повара Бруно Корпино. Мужчина помог актрисе освоиться в новой стране, а также разобраться в итальянском языке.

Паулина Андреева, которая до последнего скрывала беременность, родила Бондарчуку сына

Паулина Андреева, которая до последнего скрывала беременность, родила Бондарчуку сына

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом, поделился снимком новорождённого сына. Трогательное фото он подписал: "Добро пожаловать!"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1