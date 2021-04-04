Переехавшая в Италию звезда сериала "Отель "Элеон" впервые стала мамой

31-летняя актриса Александра Кузенкина, известная по ролям в сериалах "Отель "Элеон" и "Гранд", родила дочку. О пополнении в семье рассказала сама артистка на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / kuzenkinaaleksandra

"Наша рыбка приплыла к нам! 18 марта мы с Бруно стали родителями нашей доченьки Николь. Будь счастлива, доча, мы рядом", — подписала трогательный снимок Александра.

Поклонники поздравили актрису с радостным событием, оставив тысячи лайков и сотни комментариев под опубликованным постом. "Вот это сюрприз! Всего вам хорошего", "Молодцы какие. Счастья вам!" — написали фолловеры.

Добавим, что год назад Кузенкина переехала в Италию ради своего возлюбленного — шеф-повара Бруно Корпино. Мужчина помог актрисе освоиться в новой стране, а также разобраться в итальянском языке.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно стал отцом, поделился снимком новорождённого сына. Трогательное фото он подписал: "Добро пожаловать!"

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