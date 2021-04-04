Автоюрист дал советы, как не нарваться на мошенников при покупке машины

В большинстве случаев мошенники делают упор на продажу автомобилей, которые находятся в аресте, в залоге у банка или в кредите. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

"Существует абсолютно открытая бесплатная система, бесплатный сайт reestr-zalogov.ru. Заходите на него, вбиваете VIN-номер той машины, которую вы собираетесь покупать, проверяете, висит на ней запрет регистрационных действий или нет", — пояснил эксперт в беседе с RT, отметив, что все данные авто можно проверить с помощью базы ГИБДД, а также сайтов "Автобот" и "Автокод".

Кроме того, Славнов порекомендовал покупателям приобрести специальные приборы, чтобы удостовериться, действительно ли машина в заводской краске. По словам юриста, если на авто присутствуют "килограммы шпаклёвки", это может свидетельствовать об изменении геометрии кузова по причине сильного удара. А такое транспортное средство небезопасно для поездок.

"Самое основное — это (помимо технической составляющей машины) юридическая [составляющая]. Если колёса, двери, железку выправить можно, то запрет регистрационных действий снимается куда сложнее", — добавил эксперт.

Ранее Лайф рассказывал, какие автомобили в России стали самыми угоняемыми. В тройку лидеров вошли модели известных азиатских марок, однако в целом интерес автоугонщиков начали вызывать и отечественные машины.

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