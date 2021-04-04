Автоюрист дал советы, как не нарваться на мошенников при покупке машины
По его словам, помимо технической составляющей крайне важно обратить внимание на юридическую.
Фото © Pixabay
В большинстве случаев мошенники делают упор на продажу автомобилей, которые находятся в аресте, в залоге у банка или в кредите. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
"Существует абсолютно открытая бесплатная система, бесплатный сайт reestr-zalogov.ru. Заходите на него, вбиваете VIN-номер той машины, которую вы собираетесь покупать, проверяете, висит на ней запрет регистрационных действий или нет", — пояснил эксперт в беседе с RT, отметив, что все данные авто можно проверить с помощью базы ГИБДД, а также сайтов "Автобот" и "Автокод".
Кроме того, Славнов порекомендовал покупателям приобрести специальные приборы, чтобы удостовериться, действительно ли машина в заводской краске. По словам юриста, если на авто присутствуют "килограммы шпаклёвки", это может свидетельствовать об изменении геометрии кузова по причине сильного удара. А такое транспортное средство небезопасно для поездок.
"Самое основное — это (помимо технической составляющей машины) юридическая [составляющая]. Если колёса, двери, железку выправить можно, то запрет регистрационных действий снимается куда сложнее", — добавил эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, какие автомобили в России стали самыми угоняемыми. В тройку лидеров вошли модели известных азиатских марок, однако в целом интерес автоугонщиков начали вызывать и отечественные машины.
Выбор редакции
Брюнет на доверии: как альфонс на юге России зарабатывал на женщинах
Названы модели автомобилей, которые через несколько лет оказались дороже новых
Зеленского высмеяли на белорусском телевидении
На Сахалине снегоход с пятью взрослыми и двумя детьми провалился под лёд
Девочка задремала прямо на сцене во время выступления, и это видео вызовет улыбку на любом лице
Комментариев: 0