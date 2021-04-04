На Сахалине снегоход с пятью взрослыми и двумя детьми провалился под лёд
Один из пострадавших был доставлен в больницу без сознания.
Фото © Pixabay
На Сахалине снегоход с санями, на котором находилось семь человек, в том числе двое детей, провалился под лёд. Инцидент произошёл на озере Тунайча. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"На место происшествия немедленно выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова в составе двух человек. Пострадавших прибывшие на место спасатели подняли на борт судна на воздушной подушке "Хивус" и доставили в санаторий "Лесное озеро", — говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние шести пострадавших оценивается как удовлетворительное. Одного мужчину доставили в больницу без сознания.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье случайный прохожий спас пенсионера, который провалился под лёд на пруду. Пожилой мужчина переходил водоём с внушительного размера сумкой.
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