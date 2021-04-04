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Зеленского высмеяли на белорусском телевидении

Там рассказали, что украинцы "лазят по мусоркам в поисках еды".

4 апреля 2021, 07:31
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Sergey Dolzhenko / EPA</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Sergey Dolzhenko / EPA

Журналистка белорусского канала СТВ (Столичное телевидение) Юлия Артюх в эфире программы "Новости 24 часа" высмеяла президента Украины Владимира Зеленского . Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, Артюх заявила, что украинский народ "лазит по мусоркам в поисках еды", пока Зеленский "сидит в роскошном кабинете и снимает стримчики". По словам журналистки, это одна из основных функций главы Незалежной. Она также добавила, что выступает за "сильную центральную власть".

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"Если хотите — за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует, типа, президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия", — сказала Артюх.

Ранее мы писали, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в чувстве гордости за Зеленского из-за новых санкций. Дипломат также пошутила на тему "контрабанды", которой занималось Россотрудничество в Незалежной.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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