17 человек пропали без вести после столкновения лодок у берегов Индонезии
Поисково-спасательная операция продолжается.
Поисково-спасательная операция у берегов Индонезии. Фото © Twitter / Radio Sonora Jakarta
У берегов Индонезии ищут пропавших без вести при столкновении лодок. Видео © Twitter / Radio Sonora Jakarta
В Яванском море у берегов Индонезии произошло столкновение рыболовецкой лодки и судна, 17 человек пропали без вести. Об этом сообщает агентство ANTARA.
Столкновение судна Barokah Jaya и сухогруза Habco Primatama произошло 3 апреля, в результате лодка опрокинулась. Спасатели подняли на борт 15 членов экипажа, они не пострадали, однако 17 человек всё ещё числятся пропавшими без вести.
Продолжается поисково-спасательная операция. Группа из пяти водолазов исследует морское дно.
Ранее Лайф сообщал, что гигантская пробка из судов в Суэцком канале, образовавшаяся в результате севшего на мель контейнеровоза Ever Given, полностью ликвидирована.
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