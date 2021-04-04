17 человек пропали без вести после столкновения лодок у берегов Индонезии

У берегов Индонезии ищут пропавших без вести при столкновении лодок. Видео © Twitter / Radio Sonora Jakarta

В Яванском море у берегов Индонезии произошло столкновение рыболовецкой лодки и судна, 17 человек пропали без вести. Об этом сообщает агентство ANTARA.

Столкновение судна Barokah Jaya и сухогруза Habco Primatama произошло 3 апреля, в результате лодка опрокинулась. Спасатели подняли на борт 15 членов экипажа, они не пострадали, однако 17 человек всё ещё числятся пропавшими без вести.

Продолжается поисково-спасательная операция. Группа из пяти водолазов исследует морское дно.

Ранее Лайф сообщал, что гигантская пробка из судов в Суэцком канале, образовавшаяся в результате севшего на мель контейнеровоза Ever Given, полностью ликвидирована.

Авторы