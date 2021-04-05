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В России за сутки выявили 8,6 тысячи новых случаев ковида

Скончалось 343 человека.

5 апреля 2021, 08:09
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

За последние сутки в России выявлено 8646 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 13% не имело клинических проявлений болезни. Зафиксировано 343 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 7052 человека", — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве (1876), Санкт-Петербурге (707) и Московской области (593).

Всего же в России ковидом заразилось 4 589 540 человек, умерло 100 717, вылечилось 4 211 133.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что резко увеличилось количество граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Она подчеркнула, что делать прививку небольно и нестрашно, и призвала всех вакцинироваться в преддверии весенне-летнего сезона".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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