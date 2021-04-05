В России за сутки выявили 8,6 тысячи новых случаев ковида
Скончалось 343 человека.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
За последние сутки в России выявлено 8646 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
"Из них 13% не имело клинических проявлений болезни. Зафиксировано 343 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 7052 человека", — говорится в сообщении.
Больше всего новых заболевших в Москве (1876), Санкт-Петербурге (707) и Московской области (593).
Всего же в России ковидом заразилось 4 589 540 человек, умерло 100 717, вылечилось 4 211 133.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что резко увеличилось количество граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Она подчеркнула, что делать прививку небольно и нестрашно, и призвала всех вакцинироваться в преддверии весенне-летнего сезона".
Выбор редакции
В Кремле оценили сообщения о резком росте желающих привиться от ковида
Гинцбург заявил, что "Спутник V" не влияет на геном человека
Песков - об ответных санкциях против Украины: Принцип взаимности никто не отменял
Кремль отреагировал на гибель ребёнка под обстрелом беспилотника в Донбассе
Скопинского маньяка Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора
Комментариев: 0