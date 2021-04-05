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Гинцбург ответил на вопрос, опасен ли "Спутник V" для женщин с силиконовой грудью

Также он прокомментировал возможную реакцию на инъекции ботокса.

5 апреля 2021, 04:50
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает негативного влияния на здоровье людей, прошедших через косметологические процедуры, в том числе инъекции ботокса и увеличение груди. В этом заверил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата. И для этого тоже. Для этого нет никаких — даже теоретических — предпосылок", — сказал он в интервью РИА "Новости".

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Гинцбург объяснил нежелание Евросоюза выводить "Спутник V" на свой рынок

Ранее Гинцбург рассказал о своём уровне антител через год после вакцинации "Спутником V". Оказалось, при желании он даже может стать донором плазмы.

В конце марта российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V". Испытали препарат на себе в таком формате сотрудники центра Гамалеи, в том числе пожилые. Как отметил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, получились "очень хорошие ответы".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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