Гинцбург ответил на вопрос, опасен ли "Спутник V" для женщин с силиконовой грудью
Также он прокомментировал возможную реакцию на инъекции ботокса.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Вакцина от коронавируса "Спутник V" не оказывает негативного влияния на здоровье людей, прошедших через косметологические процедуры, в том числе инъекции ботокса и увеличение груди. В этом заверил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата. И для этого тоже. Для этого нет никаких — даже теоретических — предпосылок", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Ранее Гинцбург рассказал о своём уровне антител через год после вакцинации "Спутником V". Оказалось, при желании он даже может стать донором плазмы.
В конце марта российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V". Испытали препарат на себе в таком формате сотрудники центра Гамалеи, в том числе пожилые. Как отметил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, получились "очень хорошие ответы".
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