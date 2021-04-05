В Москве в понедельник будет до 10 градусов тепла

В Москве в понедельник, 5 апреля, днём будет до 10 градусов тепла, а вот ночью температура может опуститься до нуля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Московской области же днём будет 6–11 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до трёх градусов мороза. Ветер будет юго-западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление — 740 мм ртутного столба.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в апреле в европейской части России. Он отметил, что, возможно, не обойдётся без снега.

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