Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве в понедельник будет до 10 градусов тепла

Ни ветер, ни атмосферное давление за пределы нормы не выйдут.

5 апреля 2021, 04:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве в понедельник, 5 апреля, днём будет до 10 градусов тепла, а вот ночью температура может опуститься до нуля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Московской области же днём будет 6–11 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до трёх градусов мороза. Ветер будет юго-западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление — 740 мм ртутного столба.

Метеоролог рассказала, когда в Москве растает весь снег

Метеоролог рассказала, когда в Москве растает весь снег

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в апреле в европейской части России. Он отметил, что, возможно, не обойдётся без снега.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1