В Москве в понедельник будет до 10 градусов тепла
Ни ветер, ни атмосферное давление за пределы нормы не выйдут.
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В Москве в понедельник, 5 апреля, днём будет до 10 градусов тепла, а вот ночью температура может опуститься до нуля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В Московской области же днём будет 6–11 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до трёх градусов мороза. Ветер будет юго-западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление — 740 мм ртутного столба.
Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в апреле в европейской части России. Он отметил, что, возможно, не обойдётся без снега.
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