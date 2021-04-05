Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 55 человек — видео

Наводнение в Индонезии унесло жизни 55 человек. Видео © Twitter / ambarukmo15 / Satoshian2 / VOANews

Сильные ливни в Восточной Индонезии и соседнем Восточном Тиморе вызвали серию оползней и селей, в результате которых погибло по меньшей мере 55 человек. Такие данные приводит агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Стихийное бедствие обрушилось на страну в ночь на воскресенье. Вода буквально смывает дома, крушит мосты и дороги.

Ранее в связи с сильными наводнениями, вызванными ливнями, около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии.

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