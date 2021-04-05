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Разрушительное наводнение в Индонезии унесло жизни 55 человек — видео

Ещё по меньшей мере 40 человек пропали без вести.

5 апреля 2021, 04:00
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IFRCAsiaPacific/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IFRCAsiaPacific</a></p>

Фото © Twitter / IFRCAsiaPacific

Наводнение в Индонезии унесло жизни 55 человек. Видео © Twitter / ambarukmo15 / Satoshian2 / VOANews

Сильные ливни в Восточной Индонезии и соседнем Восточном Тиморе вызвали серию оползней и селей, в результате которых погибло по меньшей мере 55 человек. Такие данные приводит агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Стихийное бедствие обрушилось на страну в ночь на воскресенье. Вода буквально смывает дома, крушит мосты и дороги.

Погибло не менее 30 человек. Страшное наводнение затопило несколько штатов в Мексике — видео

Погибло не менее 30 человек. Страшное наводнение затопило несколько штатов в Мексике — видео

Ранее в связи с сильными наводнениями, вызванными ливнями, около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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