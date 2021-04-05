Американские СМИ назвали российский военный флот серьёзной угрозой для НАТО

У России появился современный Военно-морской флот. Он представляет серьёзную угрозу вооружённым силам стран – участниц НАТО. Об этом пишет Business Insider. Автор материала отмечает, что ВМФ РФ активизировал деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также внимательно следит за Североатлантическим альянсом во время походов вокруг Европы.

"На сегодня в составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты", — подчёркивается в статье на сайте издания.

Отмечается, что многие из этих кораблей меньше по размерам и имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. Однако новая техника и оружие, "особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты "Калибр", дают российским военным морякам преимущество.

Истинная же мощь военно-морских сил России, как полагает автор публикации, скрывается под водой. В составе подводных сил числится 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. В статье говорится, что Москва сократила и оптимизировала свои вооружённые силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастив их самой современной техникой.

Как сообщалось ранее, США решили противопоставить России "новое супероружие" из двух самолётов.

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