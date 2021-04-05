Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа

Министерство обороны приступает к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. С 5 апреля в этих целях будет задействована пятая отдельная бригада Железнодорожных войск ВС РФ. Но планируется привлечение всех десяти бригад.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны, железнодорожные войска займутся прокладкой участка от Улака до Февральска. Его протяжённость составляет 340 километров.

Отмечается, что модернизация БАМа и Транссибирской магистрали входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Правительством она была утверждена ещё два года назад.

Напомним, что ранее Минобороны построило железнодорожный обход Украины по территории Воронежской и Ростовской областей. Тогда полностью перевели 62 пассажирских поезда дальнего следования и 30 пар грузовых поездов на новую линию — Журавка – Миллерово. Протяжённость новой дороги — 137 километров.

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